Côte d’Ivoire : les métiers du concours de l’Ena

L’École Nationale d’Administration de Côte d’Ivoire, connue sous le nom de l’ÉNA d’Abidjan, est une grande école publique située à Abidjan, précisément à Cocody 2 Plateaux, à côté de l’école Farandole. Elle est chargée de former les cadres moyens et supérieurs de l’Administration publique ivoirienne. A l’instar de l’ENA de France créée en 1945 au lendemain de la seconde guerre mondiale sur ordonnance du Général Charles de Gaulle, l’ENA ivoirienne a vu le jour en 1960 après l’indépendance de la Côte d’Ivoire sous le gouvernement de feu Felix Houphouët Boigny premier président ivoirien, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et de l’emploi. L’ENA ivoirienne a connu plusieurs directeurs depuis sa création et compte à ce jour 57 promotions. La directrice actuelle est Madame Traoré Salamata.

Cette école forme en plusieurs filières reparties en deux écoles: l’École de la Gestion Économique et Financière (EGEF) et l’École de la Gestion Administrative et de la Diplomatie (EGAD) :

L’EGEF forme les cadres du Trésor public, des impôts, des douanes, du ministère du commerce et du ministère de l’économie et des finances.

Quant à l’EGAD, elle forme les cadres du ministère des affaires sociales, les officiers des affaires maritimes et portuaires, les diplomates et les administrateurs civils.

FORMATION

La formation à l’ENA de Côte d’Ivoire varie selon les cycles. Pour le Cycle Supérieur la formation dure 30 mois (2 ans 6 mois). Pour le Cycle Moyen Supérieur la formation dure 24 mois (2 ans) Et enfin le Cycle Moyen elle dure 18 mois (1 an et 6 mois).

DIPLÔMES ET CONDITIONS

Les diplômes sont fixes peu importe les années. Néanmoins les conditions elles, peuvent varier en fonction des éditions.

Ces informations donc sont sur la base des éditions passées :

Condition 1 : Être ivoirien (Avoir la nationalité ivoirienne)

Condition 2 : Le diplôme

Le baccalauréat est obligatoire pour passer le concours de l’ENA. Peu importe le cycle que vous présentez le Baccalauréat est obligatoire. Néanmoins, pour les candidats ayant le BTS, sans le BAC, ils peuvent présenter le cycle moyen.

Pour le Cycle Moyen (CM) le diplôme demandé est : BAC ou équivalent.

Pour le Cycle Moyen Supérieur ( CMS ) (BAC + 2/BTS/LICENCE)

Pour le Cycle supérieur (BAC+4/5_ MASTER/MAÎTRISE)

NB : On le redit encore. l’obtention du bac ou diplôme équivalent est obligatoire. Meme pour ceux qui passeront le cycle Supérieur et moyen Supérieur.

Condition 3 : L’âge

Cycle Moyen : votre âge doit être de 18 ans minimum et de 33 ans maximum à l’année du lancement.

Cycle Moyen Supérieur : votre âge doit être de 18 ans minimum et de 38 ans maximum à l’année du lancement.

Cycle Supérieur : votre âge doit être de 18 ans minimum et de 41 ans maximum à l’année du lancement.

Condition : Avoir les documents demandés

Comme la majorité des concours en Côte d’Ivoire, les dossiers demandés sont un casier judiciaire, extrait d’acte de naissance et certificat de nationalité ( copies récentes). Les autres documents à fournir seront constitués des reçus d’inscriptions, et documents à retirer à l’ENA pendant la phrase des inscriptions.

NB : l’obtention du concours se fait en trois phases : deux phases écrites ( présélections et sélections) et une phase orale.

Cliquez ici pour connaître les matières de compositions :

Les frais des concours directs d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Ena) s’élèvent à 26 500 FCfa,

Ces frais payables en ligne et se composent comme suit : les droits d’inscription au concours s’élèvent à 10 000 FCfa et les frais annexes à 16 500 FCfa. Les inscriptions se font en ligne sur le site web de l’Ena: www.ena.ci lorsque le concours est lancé.

LES MÉTIERS EN FONCTION DES CYCLES

CYCLE MOYEN :

🇨🇮Secrétaire Administratif

🇨🇮Contrôleur du Commerce

🇨🇮Contrôleur des Douanes

🇨🇮Secrétaire des Finances

🇨🇮Contrôleur des Impôts

🇨🇮Contrôleur du Trésor

🇨🇮Contrôleur du Travail et des Affaires Sociales

🇨🇮Contrôleur des Affaires Maritimes et Portuaires Santé

🇨🇮Secrétaire des Ressources Humaines

CYCLE MOYEN SUPÉRIEUR :

🏳Attaché Administratif

🏳Attaché du Commerce

🏳Inspecteur des Douanes

🏳Attaché des Finances

🏳Inspecteur des Impôts

🏳Inspecteur du Trésor

🏳Attaché du Travail et des Affaires Sociales

🏳Officier des Affaires Maritimes et Portuaires Santé

🏳Attaché des Ressources Humaines.

CYCLE SUPÉRIEUR

💢Administrateur Civil

💢Administrateur des Services Financiers Option : Commerce

💢Administrateur des Services Financiers Option : Douanes

💢Administrateur des Services Financiers Option : Finances Générales

💢Administrateur des Services Financiers Option : Impôts

💢Administrateur des Services Financiers Option : Santé

💢Administrateur des Services Financiers Option : Trésor

💢Administrateur du Travail et des Affaires Sociales

💢Administrateur des Affaires Maritimes et Portuaires

💢Secrétaires des Affaires Etrangères

💢Administrateur des Ressources Humaines

NB : LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS EXHAUSTIVE.

