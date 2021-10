Côte d’Ivoire : les pompiers annoncent un arrêt de travail “une grève”

Les jours avenir pourraient être sombres au niveau de l’Office national de la protection civile (ONPC). Les pompiers civils annoncent un arrêt de travail.

Un préavis de grève a été déposé à cet effet au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, apprend 7info auprès de l’Intersyndicale (UNAPC-CI/SAAPC-CI). Ce syndicat indique que la décision d’observer un moment d’arrêt de travail a été prise après plusieurs échecs des négociations avec leur tutelle.

Les pompiers civils revendiquent un rappel de 19 mois de prime Covid-19, l’homologation des galons et l’indemnité de risque, d’astreinte et de sujétion. Le mouvement devrait commencer le lundi 18 octobre pour s’étendre sur trois jours.

7info

