Côte d’Ivoire : les prévisions météorologiques de ce Lundi -Communiqué

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue (Sodexam) a dévoilé les prévisions météorologiques du lundi 04 octobre 2021. Communiqué.

Temps prévu la matinée

Les régions du nord, de l’ouest et du centre seront généralement nuageuses avec quelques localisées tôt le matin avant de faire progressivement place à une alternance nuage et soleil. quant aux régions de l’est, du sud-forestier et du littoral, le temps sera généralement nuageux.

Temps prévu l’après-midi

L’ensemble du pays sera généralement ensoleillé. Toutefois, des passages nuageux accompagnés d’averses de pluie seront présents sur les régions de l’ouest, du sud-forestier et du littoral en milieu ou en fin de période.

linfodrome

Comments

comments