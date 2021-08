Côte d’Ivoire: les résultats des affectations en seconde sont disponibles en ligne

Après l’annonce de la moyenne retenue pour l’orientation en classe de seconde pour l’année scolaire 2021-2022 qui est de 10 /20 au minimum, les résultats des affectations seront connus ce lundi 30 août 2021, apprend KOACI auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Lesdits résultats seront disponibles en ligne sur le site www.mendob-ci.org et par SMS, en envoyant DOB au 9991.

Pour rappel, 41, 27% de candidats ont été déclarés admis pour la session 2021, du Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC), contre 53, 17% l’année dernière.

Par ailleurs, la tutelle annonce une tournée d’explication des états généraux de l’école ivoirienne du 29 août au 10 septembre 2021 dans les régions et districts du pays.

Les populations sont invitées à réserver un bon accueil aux différentes équipes et à faire des contributions pour une école ivoirienne de qualité et de mérite dans la transparence et dans l’équité.

Enfin, sauf changement de calendrier, la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue le lundi 13 septembre prochain.

Koaci

Comments

comments