Côte d’Ivoire : Les sept grands chantiers du ministère de la Construction sous Bruno Koné

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a révélé les sept axes prioritaires de sa mission à la tête de ce département, lors du “Gouv talk”, un échange en ligne avec un membre du gouvernement.

Le premier responsable du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) a dévoilé, jeudi 13 janvier 2022, pendant l’échange avec les internautes, sa vision qui va permettre aux Ivoiriens “de vivre dans un cadre urbain assaini, sécurisé, structuré et agréable” quel que soit leur mode de logement.

La première des missions consiste à la réduction des taxes, qui s’appuie sur le levier de la transparence car les coûts des actes et des prestations sont connus du grand public.

La 2ème est de doter les villes de titre de planification de gestion urbaine en vue de maîtriser leur évolution. Sa mise en œuvre a permis, aujourd’hui, à tous les chefs-lieux de région d’avoir un plan d’urbanisme directeur, cela va s’étendre aux départements pour enfin atteindre la cible, a-t-il précisé.

Une autre mission que s’est assignée le ministre est de parvenir à la modernisation, la simplification et la sécurisation de la production des actes administratifs, matérialisée par la création du système de gestion du foncier urbain (SYGFU), inauguré en août 2021.

Bruno Nabagné Koné a également fait savoir que le renforcement de l’intégrité juridique de l’attestation de cession définitive (ACD) constitue l’un de ses objectifs prépondérants. À ce niveau, il a expliqué que l’ACD est un élément de dynamisation de l’économie ivoirienne car il permet d’obtenir des crédits hypothécaires.

La cinquième mission pour le ministre Bruno Koné est d’atteindre la sécurisation du cadre bâti, c’est-à-dire permettre aux citoyens d’habiter des maisons construites selon les normes. Il a souligné que dans ce cadre, un texte sur le Code de la construction et de l’habitat a été adopté et a permis aux services du MCLU ďeffectuer environ 10 000 contrôles et une quarantaine de démolitions.

Un autre pan de cette vision appelle à doter les administrations de bâtiments à usage de bureau.

Pour ce chapitre, le locataire du MCLU s’est félicité de la réhabilitation des tours A et B (Cité administrative, Abidjan Plateau) et de l’achèvement des travaux de l’esplanade de la présidence et du palais des hôtes.

Enfin, pour la septième mission, Bruno Koné souhaite impulser la relance durable du projet de logements sociaux et économiques. Pour ce faire, plusieurs réformes ont été entreprises depuis sa prise de fonction.

À côté de ses sept grands chantiers qui lui tiennent à cœur, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme envisage de réaliser deux autres projets qui sont la restructuration des quartiers précaires et l’adressage des voies de circulation et des lieux d’habitation.

Bruno Nabagné Koné a occupé divers portefeuilles ministériels au sein du gouvernement ivoirien dont la Communication et celui de l’Economie numérique et de la Poste, avant de se retrouver à la Construction, suite au remaniement ministériel du mardi 10 juillet 2018.

