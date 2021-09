Côte d’Ivoire: les travaux de construction de l’Université d’Odienné suspendus, voici la raison

Le Programme de Décentralisation des Universités initié par Alassane Ouattara en 2014 pour accélérer le développement des investissements en milieu universitaire, va s’étendre sur la région du Denguélé.

La Banque Islamique de Développement (BID) a accordé une suite favorable au Gouvernement ivoirien pour le financement de l’Université d’Odienné.

Au nom du Gouvernement Ivoirien, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a bénéficié d’un accord de la BID pour le financement pour l’appui aux travaux de construction de l’Université d’Odienné.

En principe, une équipe d’évaluation de la BID devrait séjourner à Abidjan du 30 août au 3 septembre pour les discussions entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Institution financière avant les signatures des deux parties pour les décaissements des fonds.

Nous apprenons d’une source proche du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, même si anecdotique en Côte d’Ivoire, par prudence, cette équipe n’a pu effectuer le déplacement de la capitale économique ivoirienne.

Par ailleurs, en plus des Universités de Korhogo et de Daloa, la Côte d’Ivoire s’est dotée de nouvelles, notamment à Man, San-Pedro et très prochainement à Bondoukou et Odienné.

Koaci

Comments

comments