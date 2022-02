Côte divoire : Les travaux du Marché de Gros et de Détails de Yopougon Gesco-Manutention démarrent bientôt

D’un coût global de 20 milliards de francs CFA le marché de Gros et de Détails de Gesco manutention est d’une superficie d’environ 07 Hectare qui abritera entre autres, des sièges des entreprises( 5724 mètre carrés), des chambres froides , 50 boutiques et 6000 places-étals, des supérettes, une pharmacie, un commissariat de police, un centre de secours, un centre de santé, un parking, une crèche, un espace dédié à la femme.

Le Marché de Gros et de Détails de Yopougon-Gesco Manutention va générer des milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes et contribuer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté dans la plus grande commune .

Outre ce projet, le quartier de Gesco bénéficie de deux autres projets que sont le projet d’aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan (PAQRA) et le projet d’assainissement de la commune de Yopougon( PACY).

Il s’agit de l’électrification, d’adduction d’eau, du profilage et du bitumage des voies et du traitement de déchets et d’eaux usées.

Ces projets vont littéralement améliorer le quotidien des habitants de ce quartier de la commune.

