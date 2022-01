Côte d’Ivoire : l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo n’a toujours pas accès à son compte

Suite à son acquittement, Laurent Gbagbo est revenu en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021. Son statut d’ancien président lui confère des avantages; notamment une rentre viagère.

Seulement, à en croire Damana Adia Pickass, Secrétaire Général du PPA-CI, Laurent Gbagbo n’a toujours pas accès à son compte et, ce en dépit de la rencontre qu’il a eu avec le Président Alassane Ouattara.

“Laurent Gbagbo bénéficie d’un statut garanti par la constitution qui fait qu’il a droit à certains privilèges et traitement.

Même ce qui lui revient de droit, son salaire, son compte, le pouvoir a mis la main dessus. Quels sont ces gens qui prônent la réconciliation et qui se comportent de la sorte?” S’est-il indigné lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 27 janvier 2022 à l’occasion des 100 jours du PPA-CI.

