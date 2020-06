Côte d’Ivoire/Lutte contre la Covid-19: une centaine d’adolescents et de jeunes sensibilisés sur la pandémie

En partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, l’UNFPA a entamé une campagne digitale de sensibilisation sur les gestes barrières, la continuité des services de soins et la promotion de la bonne information sur la pandémie à travers une série de capsules vidéos dénommée “Allô Covid”.

L’UNFPA, l’agence ivoirienne pour le bien-être familial (AIBEF) et l’ambassade du Canada ont tenu le 20 juin 2020, un camp virtuel d’éducation à la santé et à la vie saine en situation de Covid-19, à laquelle ont participé une centaine d’adolescents et de jeunes. Au menu de cette rencontre, le partage d’expériences et des orientations pour éviter de s’exposer au nouveau coronavirus, pour une prise de décisions éclairées et responsables en matière de sexualité et de vie. A l’issue cette campagne de sensibilisation, près de 2 900 000 personnes ont été touchées sur les réseaux sociaux qui s’étendra jusqu’au 5 juillet 2020.

