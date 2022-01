Côte d’Ivoire / Lutte contre la pauvreté : le gouvernement mobilise plus de 19 milliards de FCFA pour améliorer les conditions de vie des ménages

A l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 19 janvier 2022 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé un fonds de 19,8 milliards de FCFA pour améliorer les conditions de vie des ménages.

« Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt d’un montant de 19,8 milliards de FCFA, conclu le 21 décembre 2021 entre la Banque Africaine de Développement (#BAD) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Programme d’appui aux réformes économiques et sociales (#PARES)-PHASE II », a indiqué Amadou Coulibaly.

A la suite de la première phase du projet, le PARES-Phase II vise à consolider les réformes engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des ménages, notamment ceux en situation d’extrême pauvreté.

Le financement, objet de cet accord, contribuera précisément, à soutenir l’accès aux infrastructures sociales, à appuyer le développement de l’emploi des jeunes et à renforcer la sécurité sociale.

CICG

Comments

comments