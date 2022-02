Côte d’Ivoire :M. Lambert Kouassi Konan, premier exportateur africain de fleurs tropicales

Si la Côte d’Ivoire est connue à travers le monde, pour ses ananas fleurs nains et ses bananes rouges, c’est bien grâce à M. Lambert Kouassi Konan.

Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture M. Abdoulaye Sawadogo, il décide de quitter l’administration publique en 1970 pour se lancer dans les affaires.

À 31 ans, cet ingénieur agronome diplômé de l’ENSEA Toulouse rêve de produire des fleurs.

Le Président Houphouët lui conseille plutôt le négoce de café et de cacao.

Mais le jeune Lambert s’obstine et parvient à convaincre le vieux du bien-fondé de son projet. Lambert va prendre un credit et racheter à des descendants de colons, à Thomaset, à 15 km d’Abidjan, sur la route d’Agboville, une bananeraie de 270 ha qu’il va raser.

La plantation Semby est créée, plus de cinquante variétés de fleurs et de plantes y sont cultivées et exportées par avions-cargos affrétés durant la haute saison .

À partir de 1975 M. Lambert Kouassi Konan, 36 ans, devient le 1er exportateur africain de fleurs et plantes tropicales.

La plantation Semby est une fierté nationale, à tel point qu’Houphouët qui la prenait toujours à titre d’exemple de réussite confie en novembre 1990, le ministère de l’Agriculture à M. Lambert Kouassi Konan.

52 ans plus tard, cette plantation est toujours en activité.

Ouverte au public sous le nom d’Adjoupa Green Lodge le site est composé de l’un des plus beaux jardins botaniques du pays, de quatre lacs d’eau de source, d’une magnifique bâtisse coloniale et il abrite aussi l’une des dernières forêts primaires privées de la région d’Abidjan.

