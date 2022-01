Côte d’Ivoire : M. Sidi Tiemoko Touré en visite à Grand-Béréby

Après Sassandra, cap a été mis sur Grand-Béréby où le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques M. Sidi Tiemoko Touré a visité le débarcadère de la dite ville. Située à environ 380 km d’Abidjan, Grand-Bereby est une zone où les activités de pêche sont intenses. Elles sont pratiquées sur trois sites de débarquement dans les villages de Dawa, Mani-bereby et Grand-Bereby ville.

Ces activités sont une véritable source de revenus fiscaux pour l’Etat avec des productions importantes de langoustes et de poissons salés séchés. Les activités de préservation des espèces marines telles que les tortues prennent également de plus en plus de l’ampleur. C’est une zone a fort potentiel étant l’un des plus importants point de débarquement du pays par la quantité et la qualité des produits débarqués.

L’objectif de cette visite pour le Ministre est de s’imprégner des réalités des conditions de travail des acteurs de la filière pêche afin de dégager des perspectives et rassurer les populations de cette localité qui attendent beaucoup de l’État quant à la construction d’un débarcadère digne qui servira de moteur de développement à cette ville aux potentialités touristiques, agricoles et halieutiques énormes.

