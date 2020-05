Côte d’Ivoire: Maca, le grand Kassoum Coulibaly alias la Machine est tombé

Ce jour mercredi 20 mai 2020, à la maison d’arrêt et fe correction d’Abidjan (Maca), les prisonniers se sont révoltés pour manifester contre un seul individu: la machine.

Ce garde pénitentiaire était une véritable terreur qui avait pour habitude de battre les prisonniers, les humilier et les déshumaniser.

L’individu, un ancien mécanicien de la commune de KOUMASSI, devenu surveillant pénitentiaire au titre de sa récompense pour avoir combattu dans les rangs des rebelles lors de la crise post- électorale, faisait jusqu’à hier, la pluie et le beau temps à la MACA.

Son régne vient de prendre fin ce jour. Il est tombé. Les prisonniers dans leur révolte ont déterré plusieurs fétiches au sein de la maca notamment un crâne humain . La machine avait enterré ces fétiches qui lui servaient de gouverner sur la prison comme un dieu. Malheureusement, ses fétiches viennent de l’abandonner.

On apprend qu’il aurait pris la fuite.

AbidjanTV.net

