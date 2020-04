Côte d’Ivoire: Marcel Amon-Tanoh fait sa première apparition publique après sa démission au RHDP

Marcel Amon-Tanoh qui avait gardé le silence après sa très médiatisée démission du gouvernement d’Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, a procédé à sa première apparition publique, ce samedi 4 avril 2020, avec la Fesci de la cité Mermoz, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, a apporté son soutien aux étudiants de la section Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) Cité Mermoz à Cocody. Pour sa première apparition publique depuis sa démission du gouvernement, le 19 mars 2020, Marcel Amon Tanoh a fait des dons en vivres et en non-vivres aux étudiants de cette cité.

Ce sont des étudiants tout heureux qui ont reçu de leur bienfaiteur du jour, en l’occurrence Marcel Amon-Tanoh ces dons. Des dons qui entrent dans le cadre du soutien aux milieux vulnérables, dans un contexte de crise du coronavirus, alors que se profile l’idée de confinement.

MARCEL AMON-TANOH, LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS ET LA FESCI DE LA CITÉ MERMOZ

Notons que Marcel Amon-Tanoh, 68 ans, a été un très proche collaborateur du Président Alassane Ouattara. Il a démissionné du ministère des Affaires étrangères, sans en donner, jusque-là, les raisons. « En tant qu’homme public ayant assumé de nombreuses responsabilités au service de mon pays, je me dois de m’adresser à vous directement, pour vous informer de ma démission du gouvernement », avait-il annoncé.

Une démission qui intervenait quelques jours après le choix, loin d’être démocratique, de Gon Coulibaly, comme candidat du RHDP à la présidentielle d’octobre 2020, au cours d’un Conseil politique présidé par Alassane Ouattara.

Notons que ce sont des kits alimentaires composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de l’huile etc. Et des kits de désinfectin composés des seaux à robinet, de la javel, des gels hydro alcooliques etc… qui ont été remis aux étudiants de la cité Mermoz , en plus d’une importante somme d’argent. les étudiant ont à leur tour dit merci au bienfaiteur du jour et lui ont téloigné leur sympathie. Nous y reviendrons.

