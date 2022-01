Côte d’Ivoire / Marcory : 18 mois de prison ferme pour outrage à un agent de police

Le sergent de Police Y.K.K.H.B en service à l’unité de régulation de la circulation basée au commissariat de Police du 9ème Arrondissement de MARCORY , a été agressé dans l’exercice de ses fonctions par le nommé KOUASSI LOUKOU ALAIN . Un fait rapporté par afrik soir .

Ce dernier a refusé d’obtempérer après qu’il est été interpelé pour communication au volant au niveau de l’église catholique Sainte Thérèse de Marcory. Il a choisi de porter main à l’agent de police qui ne faisait que son travail .

Conduit au commissariat de Police du 9ème Arrondissement et interrogé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Ainsi, il a été déféré par le Commissaire du 9 ème arrondissement devant le parquet d’Abidjan. Il a comparu directement et a écopé de 1 an 6 mois de prison ferme et 1million d’amende.

C’est le lieu d’interpeller les usagers face à certains agissements devant un agent de Police. Attention à certaines déclarations lus dans la presse ou via les médias sociaux. L’outrage à un agent des forces de l’ordre est puni par la loi.

