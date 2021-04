Côte d’Ivoire: Nash rend hommage à son bienfaiteur dans un langage propre à l’ivoirien

Taxée d’être lesbienne, Nash avait bien fini par craquer. A chaudes larmes, la ‘’Go cracra’’ a pleuré en direct. Toute chose qui l’a poussée à dévoiler publiquement l’homme qui partage sa vie. La rappeuse voulait ainsi mettre fin à toutes les rumeurs sur sa vie privée depuis le début de sa carrière.

Suite à cette mésaventure, Nash nous informe aujourd’hui que Mr Bakayoko Ismaël depuis Palermo (Italie) sur la photo à décidé de lui venir aide en l’aidant à réaliser l’un de ses projets qu’elle lui a confié. En effet Mr Bakayoko Ismaël gère tous les contenaires à Palermo, en faisant venir du matériel de tout genre depuis l’Italie.

Nash décide de rendre hommage à son bienfaiteur dans un langage propre à l’ivoirien.

« Pardonnez venez on va dire merci à mon vié môgô , il s’appelle Bakayoko Ismaël depuis Palermo (Italie). Ce monsieur m’a contactée il y’a 3 mois après avoir vu ma vidéo pleurante. Et On s’est sri avec ses frères dans un restaurant et m’a demandé mes projets car il voit mes efforts pour les enfants de la rue donc il veut m’accompagner dans ce sens.

Il dit:

Courage petite, moi je veux t’aider à t’ensortir dans la vie et à avoir plus de ressources pour mener à bien ton combat. Je lui ai dis mes 2 projets immédiats, il dit qu’il revient dans 3 mois il va m’aider à réaliser un des deux. On a prit une photo et il est retourné en Italie. Étant là bas, il n’a cessé de prendre de mes nouvelles jusqu’aujourd’hui, il m’ appelle et me dit de le retrouver dans son magasin au marché d’Anono où il me fait la surprise de me remettre des wés pour m’aider à mettre mon projet sur pieds.

Vraiment je suis dépassée. J’ai sollicité pas mal de personnes pour m’aider à réaliser ces activités, eux tous ont disparu pendant que lui, à qui je ne m’attendais même pas, sur qui je ne comptais pas, comme un ange, Dieu l’ a envoyé pour me donner le sourire,

waouh ! bognanssez God pour sa vie .

Ne soyez pas pressés, bientôt vous allez prendre dra du mouhment et pourquoi je veux faire ce projet là.

Merci pour tout viep, je suis touchée par ton geste », déclare l’artiste ivoirienne Nash sur son compte Facebook.

