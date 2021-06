Côte d’Ivoire-Ouverture de la première édition du forum des parents

L’ONG ‘’Positive Actions’’ a organisé le samedi 12 juin à l’Hôtel Palm Club Cocody-Abidjan, la première édition du forum des parents autour du thème « Comment réussir l’éducation de votre enfant ».

Pour les initiateurs de ce forum, l’objectif se décline en deux axes. Le premier est de communiquer aux parents la meilleure stratégie pour éduquer son enfant. Le second est d’avoir plus de parents informé et formés pour éduquer leurs enfants.

Les participants ont été instruis au cours de cette journée sur les thématiques suivantes : « Nos enfants et les écrans, les crises d’ado, la puberté, les grossesses précoces, les punitions et les sanctions, l’orientation scolaires, les fréquentations, etc. ».

Concernant le thème de cette édition, les conférenciers KIKI Jonas communicateur-écrivain-coach, N’GORAN Emile enseignant responsable des adolescents, N’DRI Mathias psychiatre psychothérapeute et N’DRY Jocelyne formatrice en communication parent/enfant, ont été unanimes « Les parents doivent se former et s’informer sur la meilleure stratégie pour d’éduquer son enfant, il ne suffit pas d’improviser, », ont-ils conseillés

Une série de questions et réponses a permis aux participants de cerner et mieux s’imprégner sur la réussite de l’éducation de l’enfant. Ce forum qui était à sa première édition est une priorité pour l’ONG ‘’Positive Action’’ et tous ses partenaires afin d’aider les parents à éduquer leurs enfants

Rendez-vous est pris pour la deuxième édition du forum des parents à Abidjan.

N’Guessan A

Comments

comments