Côte d’Ivoire : Patrick Achi avec tous les acteurs de la filière lance une nouvelle étape pour le Cacao ivoirien

A partir de la fin mars, grâce au recensement général des planteurs et des superficies géolocalisées, chaque cultivateur se verra remettre une carte à puce qui servira de portefeuille électronique pour les paiements des ventes, les dépôts et les envois d’argent.

Elle permettra aussi de vérifier le paiement du prix garanti bord champ aux producteurs et améliorera la traçabilité de notre cacao, prouvant qu’il ne contribue pas à la déforestation et qu’il ne bénéficie jamais du travail de nos enfants.

Notre cacao sera plus fort. Nos planteurs mieux rémunérés et valorisés.

Notre industrie nationale du broyage et de la transformation accélérée.

Oui, le #CacaoDurable, c’est maintenant !

