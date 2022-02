Côte d’Ivoire : Patrick Achi échange avec l’UNESCO

J’ai eu le plaisir d’échanger avec le Directeur Afrique de l’Ouest de l’UNESCO, qui a mené une étude comparative des systèmes éducatifs de la Côte d’Ivoire, avec ceux du Ghana, de la Corée du Sud, du Vietnam et de la Thaïlande.

Cette analyse viendra enrichir nos Etats Généraux de l’Education et de l’Alphabétisation, lancés par le Ministre Mariatou Koné et dont la conclusion est prévue pour mars prochain.

Face à une jeunesse qu’il nous faut former et insérer avec succès, la performance de notre système scolaire se doit d’être amplifiée selon la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Il nous faudra travailler sur la qualité de l’enseignement, en valorisant mieux le métier même de l’enseignant.

Il nous faudra développer l’école pour la petite enfance, âge où de nombreux acquis se structurent.

Il nous faudra imaginer de nouvelles formes d’enseignements, notamment à distance avec le digital.

Il nous faudra intensifier notre évaluation des établissements.

Il nous faudra poursuivre notre action sur l’alphabétisation des adultes et notamment des femmes.

C’est ainsi que grandira une #CIV225 plus solidaire et prospère !

