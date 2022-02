Côte d’Ivoire : Patrick Achi rencontre Tony Blair et ses équipes(Tony Blair Institute for Global Change )

Le premier Ministre de Côte-d’Ivoire Hier j’ai eu le plaisir d’échanger avec l’ancien Premier ministre anglais, Tony Blair et ses équipes (Tony Blair Institute for Global Change ).

Ils appuieront la Côte d’Ivoire pour accélérer notamment la modernisation de nos filières textile et cajou. Pour créer ici plus d’usines de transformation, plus d’emplois et plus de revenus pour les Ivoiriens, en captant une plus grande part de la richesse produite par ces matières premières cultivées sur notre terre, par le labeur de nos paysans.

Au travers de nos échanges, j’ai ressenti également la confiance des grands leaders internationaux dans le potentiel économique du pays et la vision d’ Alassane Ouattara . Plus que jamais, dans une période exigeante pour notre sous-continent, la Côte d’Ivoire est perçue comme un pôle de stabilité, de croissance et d’avenir.

A nous de continuer, pour attirer toujours plus d’investisseurs pour nos filières stratégiques.

A nous de continuer, pour faire grandir la Côte d’Ivoire.

