Côte d’Ivoire: Plus de 64 millions de FCFA annoncés pour le soutien aux enfants de la rue

Dans la perspective du renforcement du dispositif de riposte du ministère de la femme, de la famille et de l’enfant contre la pandémie du coronavirus, l’Unicef, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance fait don d’un important lot de matériels sanitaires, de vivres et non vivres. La réception dudit don a été faite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Pr. Bakayoko-Ly Ramata, au Complexe socio-éducatif d’Adjamé-Santé, le lundi 20 avril 2020.

L’appui de l’Unicef est composé de 2688 flacons de gel hydroalcoolique, 67 dispositifs de lavage des mains, 1104 flacons de savon liquide, 62 cartons de savon, 48 seaux-poubelles, 120 kits récréatifs pour les enfants, 750 lits, matelas et nattes, 120 lots de matériel sportif et 50 registres.

Ce fut l’occasion pour la ministre de rappeler l’existence d’un plan de riposte sanitaire du gouvernement dès la survenue du COVID-19 adopté par le Conseil National de Sécurité (CNS). Un plan qui a permis à son département ministériel de disposer d’un plan de riposte qui fait la part belle à la protection des enfants, bien que prenant en compte les autres composantes : femme et famille. Devant les responsables de l’organisation internationale, la ministre a dévoilé les efforts de son département en faveur des enfants de la rue. « Je suis heureuse de vous annoncer qu’après plusieurs médiations, nous avons pu réinsérer 43 enfants en situation de rue dans le cocon familial », a-t-elle fait savoir tout en marquant sa reconnaissance à l’Unicef qui selon elle, a toujours accompagné le gouvernement de Côte d’Ivoire en matière de respect des droits des enfants.

Appréciant les efforts du gouvernement, notamment les actions du département de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Marc Vincent, le représentant de l’Unicef en Côte d’Ivoire a déclaré : « Cet appui servira à renforcer le système national de protection de l’enfant, à soutenir les complexes socio-éducatifs, les centres sociaux et à assurer une prise en charge holistique des enfants en situation de rue ». Il en a profité pour annoncer le soutien financier de l’Unicef aux actions du ministère à hauteur de 64.202.000 FCFA. Cette enveloppe ira au programme de soutien aux enfants de la rue.

