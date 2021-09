Côte d’Ivoire: plusieurs étudiants en Licence 1 de lettres modernes chassés des compositions

Ce samedi 25 septembre 2021, des centaines d’étudiants en licence 1 de lettres modernes ont été exclus des salles de composition notamment les cas de réorientation à l’Université Alassane Dramane Ouattara de Bouaké.

Effet, après l’étape des cours magistraux et les travaux dirigés, les étudiants en licence 1 de lettres modernes sont actuellement en phase des compositions. Malheureusement bon nombre de ces étudiants ont été déçus ce matin lorsque les responsables des compos ont annoncé que les cas de réorientation pas encore inscrits n’auront pas droit à la composition.

Après la sortie de salles, ces étudiants ont eu un entretien avec les responsables de la composition. Il en ressort de cet entretien que le problème n’est pas au niveau des responsables des compos, mais une décision du ministère de l’Éducation nationale.

Dans le but de trouver une solution à leur cas, ces étudiants ont été priés de dresser une liste avec le nom et prénom du parrain en plus de son numéro.

Après cela, ces derniers sont priés de rentrer à la maison.

