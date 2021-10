Côte d’Ivoire : Pose de la première pierre du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 12 octobre 2021 à Abidjan, à la pose de la première pierre du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody, a-t-on appris auprès de services de al Primature.

Le projet, d’un coût de 26 milliards de FCFA, est co-financé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l’Etat de Côte d’Ivoire, a pour but de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans les établissements sanitaires.

« Le projet « Côte d’Ivoire solidaire » place la santé et le bien-être des Ivoiriens au cœur de son action. C’est ce qui explique la longue liste d’initiatives actuelles dans le secteur de la santé… Et parmi elles, une série d’actions fortes pour infléchir le taux de décès des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, avec pour ambition de réduire le ratio de mortalité maternelle », a soutenu Patrick Achi, souligne-t-on.

Pour le Chef du gouvernement, ces actions devront aider à mieux faire face aux obstacles qui entravent l’évolution positive de la santé de la mère et de l’enfant, notamment l’indisponibilité de certaines spécialités dans les établissements sanitaires, dont les soins obstétricaux et néonataux d’urgence. Ce centre de référence dont la Côte d’Ivoire va se doter, selon Patrick Ahi, permettra d’optimiser la filière des soins maternels et infantiles et donc la prise en charge efficace du couple mère-enfant.

Nous apprenons que, le plateau technique de ce pôle sera constitué de spécialistes en gynécologie obstétricale, en néonatalogie, en pédiatrie médicale et chirurgicale ainsi que de services annexes, notamment le bloc opératoire, les urgences, la réanimation, les soins intensifs, etc.

. La capacité d’accueil de ce pôle sera de 228 lits. Il disposera aussi de 26 couveuses, 34 berceaux et 15 tables chauffantes. Les travaux dureront 24 mois et la mise en service du pôle est prévue pour fin juin 2023, annoncent les autorités.

D.K.

