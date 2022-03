Côte d’Ivoire: pour la fonction publique, 107805 actes signés par la ministre Anne Ouloto depuis sa prise de fonction à la tête du ministère

Abidjan, le 10 mars 2022 – La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a révélé, le jeudi 10 mars 2022, avoir signé 107 805 actes depuis sa prise de fonction, à la tête de ce département ministériel en avril 2021.

La ministre s’exprimait à l’occasion du quatrième numéro du “GOUV’TALK”, une tribune d’échanges mensuelle du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement.

Sur ces 107 805 actes, 38 681 ont été signés de janvier 2022 à ce jour, a assuré la ministre Anne Désirée Ouloto. Elle a rappelé l’engagement du gouvernement et de son ministère à poursuivre le processus de digitalisation de l’administration lancé depuis quelques années.

« L’administration a fait beaucoup d’efforts. Nous avons d’importants acquis en la matière. C’est un processus. Au fur et à mesure, l’administration ivoirienne sera digitalisée. C’est un objectif à atteindre et nous y allons de manière progressive », a déclaré Anne Ouloto.

Pour relever ce défi, la ministre a décidé de faire recours à la Signature électronique, afin de réduire les délais d’attente.

Anne Ouloto a rappelé les réformes engagées pour redynamiser le service public. Il s’agit notamment, du renforcement de la gouvernance du secteur, à travers la transparence imprimée à l’ensemble du processus de gestion des ressources humaines civiles de l’État. Ainsi que l’amélioration de moyens et de la qualité des services pour renforcer chez les usagers-clients, la confiance en l’administration.

Revenant sur les acquis obtenus à mi-parcours par son département ministériel, la ministre de la Fonction publique s’est dite satisfaite. Non sans affirmer son engagement à mettre en œuvre le projet cher au Président Alassane Ouattara de bâtir une administration publique « moderne, efficace et performante », au service du développement économique et social du pays.

La ministre a salué les journées de la Fonction publique, qui selon elle, viennent réconcilier l’administration avec les usagers clients. « C’est une tribune d’écoute, de proximité, de formation et d’informations », a-t-elle dit.

Sur le volet des concours, Anne Ouloto a souligné que ceux de la session 2021 ont été organisés dans la transparence et dans l’équité. En 2022, les concours seront lancés dans le mois d’avril. Elle a rassuré que les nouveaux fonctionnaires seront affectés au plus tard fin mars 2022 et percevront leurs salaires en fin d’année 2022.

Anne Ouloto a relevé que l’administration publique compte plus de 250 000 fonctionnaires et agents de l’État. Avant d’encourager les femmes à faire montre de leur expertise et à aspirer aux emplois supérieurs de l’administration.

Primature Côte d’Ivoire

fonctionpublique.ci

Comments

comments