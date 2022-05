Côte d’Ivoire: prestation de serment de 308 Agents des Douanes prêtent serment

Les promotions 2020 et 2021 d’élèves officiers et sous-officiers des Douanes ont, prêté serment le mercredi 18 mai 2022.

Cette cérémonie s’est déroulée en deux étapes.

La première était relative à la rencontre des impétrants et leurs parrains. C’était à l’Ecole Nationale des Douanes. A cette rencontre les différents parrains ont prodigué des conseils d’usage à leurs filleuls pour la nouvelle carrière entamée.

Quant au Directeur Général des Douanes, le Général DA Pierre Alphonse, il s’est dit heureux et fier de voir des élèves fonctionnaires, agents des Douanes aussi bien vêtus et qui font la fierté de l’Administration des Douanes. ” Je suis venu me rassurer que vous êtes habillés comme il faut pour aller franchir une étape déterminante. Je suis un peu comme le père qui au seuil de la maison voit son fils ou sa fille qui va à une fête et il faut qu’il s’assure que sa mise est belle et que cela reflète le respect et la considération qu’on doit avoir pour la famille à laquelle il appartient et c’est pourquoi je suis fier”, a-t-il indiqué.

La seconde étape était consacrée à la prestation de serment au Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau. Chacun des 308 agents des Douanes présents a juré sur l’honneur de servir l’Etat avec loyauté et dévouement dans le strict respect des textes qui régissent l’emploi auquel il s’appartiennent.

