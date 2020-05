Côte d’Ivoire : Quand Gal DIOMANDE Vagondo intimide les internautes ivoiriens

Dans le cadre de la lutte contre le fake news sur les réseaux sociaux, le Ministre de la Sécurité, M. Gal DIOMANDE Vagondo a livré hier vendredi un discours d’intimidation.

“Nous avons attrapé Serges Koffi le Drone, quelqu’un qui était très virulent sur les réseaux sociaux et qui racontait tout et n’importe quoi. Le prochain qui va s’essayer et qui est sûr de lui en Côte d’Ivoire on va l’attraper. Les émetteurs de ces fake news sont presque tous hors du territoire ivoirien notamment en France. La France a offert ses services pour qu’il y ait une collaboration franche entre les forces de sécurité ivoiriennes et les forces de sécurités françaises pour que si quelqu’un s’illustre d’une manière négative qui met à mal les intérêts de l’un ou l’autre des pays qu’on puisse l’attraper. C’est une avancée notable que je tiens à porter à votre connaissance ».

Affaire à suivre.

AbidjanTV

Comments

comments