Côte d’Ivoire: « Qui a gagné la présidentielle de 2010 ? » La question inattendue que le préfet Toh Bi n’a pas vue venir

Dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre le COVID-19, Vincent Toh Bi Irié, préfet d’Abidjan a organisé une vidéo-live le mardi 7 avril 2020 sur sa page Facebook pour interagir avec les populations ivoiriennes. La question d’un internaute sur le vainqueur de la présidentielle de 2010 qu’il n’a pas vu venir.

« Dites-nous qui a gagné les élections de 2010? », demande un internaute pendant la vidéo-live. Et, le préfet de répondre: »Est-ce que c’est le cadre de poser ce genre de questions ? Vous voulez qu’on vous informe pourquoi le stade BAE a été pris pour coble. Et vous posez ces questions ? C’est pas un peu compliqué. Si vous voulez qu’on parle de ça, venez me voir un jour nous allons échanger. Actuellement, ça n’intéresse pas les Ivoiriens ».

Depuis le début de la crise sanitaires, Vincent Toh Bi Irié a entrepris de faire la sensibilisation sur la maladie à Coronavirus. Ladite sensibilisation s’est accentuée le lundi 6 avril 2020, lorsque dans la commune de Yopougon, des riverains aux environs du stade BAE ont détruit des installations de dépistage volontaire.

QUI A GAGNÉ LA PRÉSIDENTIELLE DE 2010?

« Ce sont des centres de proximité de dépistage volontaire que j’ai proposé au gouvernement pour éviter le trop grand nombre de déplacement au niveau du district. A cet effet, treize centres sont prévus. Il y a déjà huit que nous sommes en train d’installer. Si un individu présente des symptômes du COVID-19, il pourra se rendre dans ces centres pour se faire dépister rapidement sans parcourir une grande distance », avait expliqué Vincent Toh Bi Irié.

Notons que trois sites en construction ont été désignés pour accueillir les cas infectés du COVID-19. Ce sont notamment le site de l’Hôpital général d’Anyama, le Centre Hospitalier et universitaire de Yopougon et le Parc des Sports de Treichville. Ces sites en construction depuis le 1er Avril, doivent être disponibles au plus tard le 10 Avril 2020.

