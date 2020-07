Côte d’Ivoire : Quinzaine Nationale de l’Environnement et du Développement Durable

Chaque année, le monde célèbre dans le mois de juin plusieurs journées, liées à l’environnement.

En Côte d’Ivoire, on parle de Quinzaine Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (QNEDD), qui s’est tenue du 03 au 17 juin 2020 à Abidjan, autour du thème: “la nature nous parle.”

En partenariat avec les autorités nationales et les institutions, les journalistes ivoiriens, membres de l’Organisation des Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI), ont pris l’initiative de marquer l’édition 2020 avec un thème propre: MEDIAS ET ENVIRONNEMENT: IMPACT SOCIOLOGIQUE EN COTE D’IVOIRE, pour contribuer à sensibiliser les populations sur la protection de l’environnement.

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Joseph SEKA SEKA a fort insisté au cours de cette quinzaine: ” Nous devons écouter la nature pour éviter les calamités sanitaires et les catastrophes naturelles”.

À l’année prochaine pour une autre édition, et qu’entre temps, notre quotidien soit véritablement impacté par cette Quinzaine de l’Environnement, avec la pratique de mesures barrières contre la dégradation de l’environnement.

Anne BAKOUM

