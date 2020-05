Côte d’Ivoire/Ramadan: le Ministre Amadou Koné fait des dons aux acteurs du transport routier

Le ministre des transports Amadou Koné a procédé à une remise de don de vivres et de non-vivres aux acteurs du transport routier, ce samedi 16 mai 2020 au rez-de-chaussée de l’immeuble Postel 2001 à Abidjan-Plateau.

Composés de 20 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre, 800 paquets de 6 bidons d’huiles, 800 paquets de pâte alimentaire, 800 cartons de lait, ces dons d’une valeur de 60 millions francs CFA visent à soutenir les acteurs du transport pendant cette période de jeûne musulman.

« Chaque année, nous faisons des dons à la communauté musulmane des transporteurs. Cette année nous avons voulu faire un don beaucoup plus important à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a impacté les activités des transporteurs. », a-t-il confié.

Le ministre Amadou Koné a reconnu que les mesures prises par le gouvernement ont fortement impacté le secteur routier. C’est pourquoi, ces dons faits ” au nom du Président de la République et du Premier ministre entendent soutenir les acteurs du secteur routier pendant cette période difficile et en particulier les musulmans dans ce mois de ramadan”.

Dan le plan d’urgence édicté par le gouvernement ivoirien, il est prévu un fonds de soutien et de solidarité aux personnes vulnérables et acteurs du secteur informel. Le ministre a rassuré les transporteurs de l’accélération des procédures pour le décaissement des soutiens financiers aux opérateurs économiques du secteur du transport routier dans les jours à venir.

Diaby Ibrahim, Directeur général du Haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d’Ivoire, a au nom des bénéficiaires traduit leur reconnaissance au gouvernement.

