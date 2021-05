Côte d’Ivoire : relations amoureuses, les solutions de P’TITS SECRETS

La structure P’TITS SECRETS, en partenariat avec le cabinet LAURY’S DiWi, a organisé du 22 au 23 mai 2021, à l’hôtel Djigui sis à Cocody Attoban, un séminaire international sur le mariage autour du thème central « Mon foyer mon paradis ! ».

Durant ces deux jours d’activité lancés à Abidjan, le conférencier Laurent AFOUDJI Conseiller matrimonial, a exposé sur deux sous-thèmes : Le premier à savoir “Les plus grands secrets du choix du conjoint et les fiançailles qui aboutissent” et le second “Les fondamentaux et les accessoires de l’harmonie conjugale”. Les participants ont été instruits sur “Comment choisir efficacement ?, Comment arriver au mariage ?, et les plus grands secrets du choix du conjoint et des fiançailles qui aboutissent”.

Le mariage aboutit, à ce sujet, le Conseiller Laurent AFOUDJI a insisté sur le choix du partenaire. Pour lui, il faut faire un bon choix. «Quand vous ratez le choix, vous avez tout raté. Il faut conduire la relation avec honnêteté. La communication est un pilier important, quand elle est bien véhiculée entre les deux partenaires, elle permet de résoudre les conflits et avoir une harmonie au sein des foyers».

Aux aspirants au mariage, le Conseiller matrimonial a conseillé ceci : «Il ne faut pas banaliser le mariage avant de se marier. Quand vous ratez votre mariage, vous avez raté 99% de votre vie. Avant de se marier, il faut apprendre sur le mariage et acquérir les compétences nécessaires. Le mariage est un chemin ver le bonheur qu’on recherche et non la destination».

Aux mariés, le conférencier a indiqué que le plus important, c’est qu’ils ont la possibilité de faire mieux chaque jour. «Que chaque couple fasse balle à terre avec humilité et patience en aimant son partenaire dans la vérité. Il faut demander de l’aide aux personnes reflétant une compétence de pouvoir aider en cas de difficulté qui surpasse leurs compétences», a-t-il fait savoir.

Ce séminaire qui était à sa première édition est une priorité pour Coach Carole Cinthia N’CHO, responsable de la structure P’TITS SECRETS, afin de permettre aux célibataires et aux mariés d’avoir des réponses à certaines préoccupations, telles que : Comment faire en sorte que le foyer soit joyeux ? Comment se comporter envers son partenaire avant d’être en couple ? «L’objectif de cette rencontre est d’amener les participants à avoir une meilleure approche des relations amoureuses, qu’ils puissent harmoniser leur relation amoureuse avec leur partenaire», a-t-elle souligné. En terme de perspective, Coach Carole Cinthia N’CHO annonce la pérennisation de ce séminaire, un suivi et la création d’un lien avec les participants à la suite du séminaire.

Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition !

