Côte d’Ivoire: réponse virulente de Blé Guirao « Aux patins à potins mis en service pour insulter le ministre Mabri »

« Je vous rappelle pour rafraîchir votre mémoire atteinte d’une soudaine cécité intellectuelle et de grave déperdition cérébrale que depuis le début de cette grave crise de COVID-19 et après que, sur instruction du Chef de l’Etat, SEM ALASSANE OUATTARA, le Conseil National de Sécurité ait pris des mesures vigoureuses, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherches Scientifique DR ALBERT TOIKEUSSE MABRI, prolongeant l’action Gouvernementale du Gouvernement du Premier Ministre AMADOU GON COULIBALY, n’a cessé de sillonner les structures sous tutelles de son Ministère. les Universités et les Grandes Écoles étant fermées comme les lycées et collèges, l’Ensemble des Instituts de Recherches, Instituts Pasteurs, Cités Universitaires et Centres Régionaux des Œuvres Universitaires, CROU ont tous bénéficié des visites, attentions et dons du 1er responsable de l’Enseignement Supérieur dans notre Pays.

En ce qui concerne le CROU A I, après une visite pour constater de visu les conditions dans lesquelles les mesures du Gouvernement étaient appliquées, il a fait de nombreux dons qui font qu’à ce jour, tous les 74 bâtiments des 10 Cités Universitaires bénéficient à leurs deux entrées pour chaque bâtiment d’un kit de barrière. Ce sont 220 seaux à robinet, 220 seaux pour eaux usées, 220 seaux poubelles, 446 grands rouleaux de papiers hygiéniques, de nombreux cartons de gels, de savons Omo et BF qui ont été distribués.

Sans compter les nombreux autres lots faits par des partenaires et des hommes de bonnes volontés.

Un comité est mis en place au sein du Cabinet sous la Présidence de Monsieur le Ministre lui-même qui suit l’évolution et la coordination de cette lutte contre la pandémie.

Certains comme les sieurs DOUMBIA MAJOR ne voient pas tous ces efforts de leur Ministre de tutelle, donc de leur Supérieur Hiérarchique là où, comme l’a souligné l’importante adresse du Chef de l’Etat à la Nation, la Solidarité devait être agissante et totale.

Hélas, milles fois hélas, nous sommes en Côte d’Ivoire où certains voient tout en manœuvres politiques.

Et comme depuis un certain temps, certains pour exister au RHDP ou se faire connaitre doivent insulter ou vilipender DR ALBERT TOIKEUSSE MABRI par des inepties ou des envolées ou flagorneries insensées.

Attention, Attention deh. Il y a des limites à tout. Je le répète, il n’y a pas d’école où on apprend à insulter autrui.

Attention, à ne pas ouvrir la boite de pandore ».

