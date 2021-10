Côte d’Ivoire : Retour de l’insécurité dans les zones cacaoyères, 2 pisteurs tués sur l’axe Zagné-CHC à Taï

La Campagne Principale de commercialisation du cacao 2021-2022 lancée le 1er octobre dernier, est déjà marquée par le retour de l’insécurité dans les zones cacaoyères.

Deux frères pisteurs Jules Koffi et Marcel Koffi ont été tués le week-end dernier sur l’axe Zagné-CHC dans le département de Taï à l’ouest du pays, a-t-on appris de sources concordantes.

Ils auraient croisé sur leur chemin deux coupeurs de route présumés qui les ont mortellement mitraillés avant de prendre la fuite.

Nous apprenons que, les victimes avaient en leur possession la somme de 7 millions de FCFA que les malfrats n’ont pu emporter, car dissimulée dans un endroit sûr.

Pour pallier les problèmes d’insécurité récurrents dans les zones de productions de café-cacao dont sont l’objet les opérateurs économiques de la filière Café-Cacao à chaque campagne, le Conseil du Café-Cacao avait initié en 2019 à Yamoussoukro, un atelier de réflexion sur le renforcement de la sécurité dans ces zones.

Il s’agissait pour le Conseil de Régulation, de Stabilisation, et de Développement de la filière Café-Cacao, de mener la réflexion sur le renforcement du dispositif sécuritaire face aux cas d’agressions à main armée, détournements de cargaisons de produits et escroqueries, causant parfois des pertes en vies humaines enregistrés dans ces zones.

Cet atelier avait eu également pour but d’identifier entre autres les différentes formes d’insécurités auxquelles sont exposés les acteurs de la filière café-cacao et proposer des solutions pour le renforcement durable du dispositif sécuritaire sur l’ensemble des zones de transaction du café et du cacao.

Deux ans après ce conclave, les problèmes d’insécurité récurrents dans les zones de productions de café-cacao avec des pertes en vies humaines comme cela a été le cas le samedi 16 octobre 2021 avec l’assassinat des frères Koffi, pisteurs à Zagné (Taï).

D.K.

