Côte d’Ivoire/Révision de liste électorale: les populations en proie à des difficultés

A quelques jours de fin de la période de révision de la liste électorale, de nombreuses difficultés se posent sur le chemin des élus locaux et des administrateurs en charge de la gestion des populations.

En effet, face au manque d’intérêt des populations qui dénoncent un délai d’attente trop long pour les pièces administratives d’identité (extrait de naissance, certificat national d’identité et de résidence), un coût trop élevé pour la quittance dédiée à la Carte nationale d’identité, et un délai trop court pour s’inscrire sur la liste électorale, Samy MERHY, premier magistrat de la commune de Lakota a interpellé ses administrés des 14 villages de sa circonscription les 19, 20, 21 et 22 juin 2020, quant à l’importance de l’opération d’enrôlement et de la révision de la liste électorale. Cette tournée visait à susciter l’éveil chez les populations, chez notamment les autochtones et les nouveaux majeurs en matière de pièces administratives. « Voter, c’est plus qu’un droit, c’est un devoir constitutionnel propre à chaque citoyen. Mais au-delà de l’intérêt politique, il faut voir la nécessité de marquer son existence, sa voix et plus encore, sa volonté de développement pour la localité dont on est originaire ou habitant », a conseillé le premier magistrat de la commune de Lakota, non sans inviter ses administrés à participer massivement à l’opération d’enrôlement. Les mises à disposition d’une équipe spécialement dédiée à un village ou une communauté pendant une journée ; de cars et de taxis-motos pour faciliter le déplacement entre les zones éloignées et le centre-ville et de de perdiems pour la prise en charge de la quittance liée aux opérations d’établissement ou de renouvellement de la CNI sont entre autres solutions préconisées par le Maire de Lakota et son équipe pour assister ses populations. Les parties prenantes quant à elles, espèrent une prolongation du Gouvernement ivoirien pour se mettre au pas.

Brigitte GBAGBO avec Sercom Mairie de Lakota

