Côte d’Ivoire/Riposte à la Covid-19 : le BIT appuie une campagne syndicale de sensibilisation et d’appui sur les lieux de travail, ce 29 juin

la lutte contre la maladie à coronavirus, le Bureau international du travail a décidé de soutenir les travailleurs. Il s’agira pour le BIT d’appuyer une campagne syndicale de sensibilisation sur les lieux de travail.

Cette campagne qui débute ce lundi 29 juin dans 14 supermarchés d’Abidjan sera conduite par la plateforme Intersyndicale sur la Santé et la Sécurité (ISST) composée de 5 centrales syndicales. Elle permettra, selon les initiateurs de rappeler et de sensibiliser les travailleurs et la direction des supermarchés sur la nécessité de poursuivre l’application des gestes barrières pour contrôler la propagation de la Covid-19.A l’occasion, l’ISST abordera les questions liées aux impacts socio-économiques de la pandémie sur le monde du travail et l’importance des comités sur la santé et la sécurité en vue de la mise en place d’un dialogue pour des meilleures conditions de travail dans les supermarchés identifiés comme de potentielles zones à haut risque de contamination étant donné le nombre élevé d’interactions entre le personnel et les consommateurs.

Brigitte GBAGBO

