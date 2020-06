Côte d’Ivoire/Riposte à la Covid-19: le ministre Albert Flindé annonce un fonds de solidarité pour les ivoiriens de l’extérieur

« Un fonds de solidarité, dont les Ivoiriens résidant à l’extérieur sont désormais bénéficiaires, a été mis en place dans le cadre de la politique de riposte à la COVID-19 », a rappelé Albert Flindé, ministre de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, ce lundi 15 juin 2020 devant le Sénat. Il existe désormais un fonds de solidarité pour les ivoiriens de l’extérieur, dans le cadre de la politique du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. L’information a été ce lundi 15 juin 2020, à Yamoussoukro par Albert Flindé, ministre de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, lors de son intervention devant le Sénat. Le ministre de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur a énuméré les actions de son ministère en faveur des ivoiriens vivant à l’extérieur et rendus vulnérables du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce sont entre autres, l’assistance en urgence à 80 étudiants ivoiriens pour un montant de 25 millions de Fcfa à Wuhan, en Chine ; le rapatriement des ivoiriens bloqués du fait de la COVID-19 ; la mise en place d’un mécanisme d’appui aux Ivoiriens vivant à l’extérieur et rendus vulnérables du fait de la Covid-19 ; identification de plus de 4000 Ivoiriens de l’extérieur en situation vulnérable du fait de la COVID-19, répartis dans environ une vingtaine de pays, pour un appui spécial de l’Etat. Ce donc au total, 975 ivoiriens bloqués du fait de la COVID-19, dont 179 au Moyen Orient, 117 aux Etats Unis et 679 en Afrique, qui ont été rapatriés, à ce jour, soutient le ministre Albert Flindé, nommé le mercredi 13 mai 2020.

