Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo a reçu Constance Kalou, épouse du maire de Vavoua, Kalou Bonaventure

Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI a reçu le mardi 3 mars 2020, Constance Kalou, épouse du maire de Vavoua, Kalou Bonaventure.

L’hôte de Simone Gbagbo conduisait une délégation de la Fondation New Destiny dont elle est la présidente. Le porte parole, Delafosse Kouadio a révélé que les membres de sa fondation sont venus saluer Madame Simone Gbagbo et lui présenter leur projet de construction d’un centre de santé dans un village du département de Biankouma.

À sa suite, la présidente Constance Kalou a indiqué que sa fondation lutte contre la mort des femmes et des enfants lors des accouchements. « Le jeudi 27 février, nous avons fait un cocktail pour lever des fonds pour la construction d’un centre de santé en milieu rural. La Fondation New Destiny lutte contre la mortalité en couche. Nous sommes allés dans la région du Tonpki, département de Biankouma, il y a trop de femmes qui meurent en couche. Et lors de ce cocktail de levée de fonds, nous avons mis sur pied une application que les gens ont téléchargé. Ils ont pu apporter leur contribution à travers cette application. On a eu 32 millions en promesse. Mais le projet coûte 30 millions FCFA » a déclaré Constance Kalou.

Ce centre de santé, précise la présidente de la Fondation New Destiny, doit comprendre au moins un dispensaire et une maternité.

Madame Simone Gbagbo a exprimé toute son admiration face à ce projet de haute portée sociale. « Un grand gynécologue a attiré mon attention sur ce sujet là. Des femmes meurent en couche et ce n’est pas acceptable. J’étais donc en train de réfléchir à la formule. Pour vous dire que c’est un sujet qui mérite de l’attention » a affirmé la deuxième vice-présidente du FPI.

Pour rappel, la Fondation New Destiny existe depuis 2016.

