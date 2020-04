Côte d’Ivoire : Six mesures proposées pour servir de bases de discussions entre les bailleurs et les locataires

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné a annoncé le mercredi 8 avril 2020, les mesures relatives au paiement des loyers pour atténuer l’impact de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) sur le pouvoir d’achat de certains ménages.

« L’Etat a demandé qu’un effort soit fait par tous en ce moment de guerre sanitaire mondiale. Comme partout, en temps de guerre, il est demandé à l’ensemble des citoyens, un effort particulier de solidarité, une contribution à l’effort de guerre, afin de permettre à notre patrie de sortir victorieuse aux plans sanitaire, économique et social », a expliqué Bruno Koné.

Six mesures ont été proposées pour servir de bases de discussions entre les bailleurs et les locataires, de sorte à parvenir à un accord gagnant-gagnant.

Celles-ci sont l’interdiction de toute augmentation de loyers pour tout type de bail, la suspension de toutes les expulsions à l’exception de celles faisant suite à une décision de justice et la suspension de paiement de loyers pour les locataires dont les activités sont interrompues pendant une période de trois mois à compter du 1er avril.

On note aussi la réduction de loyers ou le report de trois mois du paiement qui sera remboursable en 12 mois, le report du paiement des impôts et taxes pour les bailleurs ayant consenti une baisse de loyers et la mise en place d’un fonds de solidarité logement alimenté par le Plan de soutien économique, social et humanitaire d’un montant de 1700 milliards de FCFA.

Les bénéficiaires de ces mesures sont les travailleurs du secteur informel dont l’activité est en arrêt et ceux du secteur formel en chômage technique, en arrêt de travail ou ayant subi une baisse de revenus causée par la crise sanitaire.

Bruno Koné a lancé un appel à une plus grande solidarité des bailleurs pour l’application de ces mesures, car le logement représente un poste important de dépenses pour les ménages après l’alimentation.

