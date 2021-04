Côte d’Ivoire/ Solidarité : l’ONG Femme de cœur, femme d’élite apporte du sourie aux veuves

Dans le cadre de son opération à chaque veuve, un sourie! , l’ONG Femme de cœur, Femme d’élite a organisé ce samedi 3 avril 2021 à l’espace Eden traiteur rivera 2, une action spéciale en faveur des femmes veuves dénommée ‘’AGAPE’’.

Selon Madame Naounou Marie Laure présidente de l’ONG Femme de cœur, Femme d’élite, il s’agissait à travers cette fête pascale d’apporter un soutien aux femmes veuves, les réunir dans un cadre festif pour démontrer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité en leurs apportant de la joie. « Nous voudrions vous dire que vous n’êtes pas seules dans votre situation actuelle. Nous savons ce que vous traversées. Le peu de femmes que nous pouvons aider nous va droit au cœur .C’est une joie pour nous de distribuer cette joie aux mamans », a soutenue Madame Naounou Marie Laure, qui n’a pas manqué de lancer un appel aux personnes de bonne volonté pour leur contribution à l’œuvre « Il faut le faire pour comprendre ces émotions venants de ces mamans et de ces enfants », a lancée la présidente de l’ONG.

Dans son intervention, la servante de Dieu Fleur Marie Kouamé a exhorté ces femmes à être des personnes fortes, avant de rassurer : « A partir d’aujourd’hui, les choses ne seront plus mêmes, Dieu vous donne une nouvelle famille et cette nouvelle famille est l’ONG Femme de Cœur, Femme d’élite. C’est donc le début du changement ».

Réunis dans un cadre convivial, autour d’un somptueux repas, 70 mamans au total venus d’horizons divers à savoir : Alépé, Irobo(Grand-Lahou),Yopougon Lokoa et Abobo baoulé, visiblement heureuses sont reparties les mains chargées de dons en vivres. « Nous les femmes veuves voulions dire un grand merci à l’ONG Femme de Cœur, Femme d’élite et qu’elle aille toujours de l’avant sous la protection de Dieu », a exprimée chaque représentante de délégation. Le côté artistique a vu la participation des artistes Moyo et Mondial Rossignol.

Crée en 2020, l’ONG Femme de cœur, Femme d’élite a pour but le soutien des veuves et des orphelins. A ce jour sont plusieurs actions déjà menées. . Rendez-vous est pris en septembre prochain pour la distribution de kits scolaires.

L’ONG Femme de cœur, femme d’élite

Comments

comments