Côte d’Ivoire : Souffrant de la tumeur maxillo-faciale, NIAMIEN AHOU ANGE POLIANA a subi deux interventions et doit subir une troisième

Souffrant de la tumeur maxillo-faciale, NIAMIEN AHOU ANGE POLIANA a subi deux interventions et doit subir une troisième.

L’Etudiante titulaire d’un BT (brevet de technicien) en mécano_soudure souffre d’une tumeur maxillo-faciale. Après deux interventions chirurgicales avec succès, NIAMIEN AHOU ANGE POLIANA , 28 ans doit subir une troisième opération à hauteur de 2.220.000 FCFA. Le frère aîné a été joint par Sapel MONE, journaliste d’AbidjanTV.Net ce jour.

“… Par la grâce de Dieu et le soutien de beaucoup d’ivoiriens, ma sœur a pu subir deux opérations avec succès, ce samedi comme vous entendez au téléphone des bruits de voitures, nous sommes en ce moment à la Siporex( un grand carrefour de la commune de Yopougon), allant réunir les moyens pour sa troisième opération qui doit coûter 2.220.000 FCFA”, raconte le frère aîné au téléphone.

Voici le poste qui avait attirer l’attention des internautes ivoiriens: « Je me nomme NIAMIEN AHOU ANGE POLIANA, j’ai 28 ans, titulaire d’un BT (brevet de technicien) en mécano_soudure. Je viens vers vous par ces quelques mots pour solliciter votre aide. Vous verrez sur les photos mon état de santé qui depuis un moment ne cesse de s’aggraver. Je souffre d’un mal dont la médecine ignore encore le nom par manque de moyens pour faire des examens approfondis. Ce mal me fait terriblement souffrir chaque jour. À cause de mon état de santé je suis la risée de mon entourage et je ne peux travailler. J’ai perdu l’usage d’un côté de mon visage et suis entrain de perdre l’usage de mon œil gauche. Le côté enflé de mon visage est gorgé de sang et saigne par moment accompagné de douleurs intenses, les derniers examens à faire pour déterminer ou nommer la maladie dont je souffre s’évaluent a environ 600.000 frs. Je ne pourrais pas les faire sans vos soutiens, je lance un appel donc à votre sens de libéralité pour m’aider, car je souffre énormément. Merci de m’aider. Voici deux numéros où vous pourrez me joindre et déposer si possible votre aide. Merci d’avance !

57757383/56255856 »

Sapel MONE

