Côte d’Ivoire: Tapé Mambo à Ouattara « Rendez le port du masque obligatoire pour toute personne sortant de chez elle »

En tant qu’organisation de la société civile notamment les ONG de la République de Côte d’Ivoire, nous avons l’honneur de solliciter votre attention sur le rôle que nous devons jouer dans la lutte contre la propagation du Coronavirus appelé « COVID-19 ».

En effet, Excellence Monsieur Le Président, face à la gravité de la situation, la Côte d’Ivoire ayant franchi le seuil de 230 testés positifs au covid-19, des cas de contaminations de plus en plus nombreux, aux alertes données par les ONG sur le terrain et après le message lancé par l’UOCI en date du 25 Mars 2020 pour exhorter vivement les populations à respecter rigoureusement les consignes données par le gouvernement.

L’union des ONG de Côte d’Ivoire lance un appel aux autorités pour rendre le port de masque obligatoire pour toute personne sortant de chez elle et qui ne peut se confiner pour cause de nécessité absolue. Et ce sous peine de sanctions pénales.

EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Vu la propagation vertigineuse de la pandémie cette mesure nous semble indispensable surtout qu’elle a fait ses preuves dans les grandes métropoles comme Hong Kong avec plus de 7 millions d’habitants. Cette option à prendre urgemment par le gouvernement est vitale pour nos populations qui sont dans le désespoir total.

Toutes les ONG que nous représentons sont mobilisées pour la distribution de ces masques que nous souhaitons gratuits pour les populations. Pour les mesures d’accompagnement de la gratuité des produits de premières nécessités dans les 33 régions du pays sur une période de 3 mois ; à savoir : gratuité des logements, du riz, de l’huile, de la farine, de l’eau et l’électricité.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre plus haute considération.

Copie au Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

M. Amadou Gon Coulibaly

Tapé Mambo Lucien

Président

Lire sur afrik soir

Comments

comments