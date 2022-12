COTE D’Ivoire :The Bachelor ,les réactions de Graziella et Nadia après leurs éliminations

Malgré les virulentes critiques sur les réseaux sociaux, la téléréalité ” The bachelor” diffusée sur canal+, connait un succes veritable. Cette émission dans laquelle Joel Williams choisir sa compagne parmi 20 filles , est entrain de tirer vers sa fin. Dans l’ épisode du samedi dernier, le bachelor c’ est séparé de deux autres filles parmi les quatre restantes. Il est question de Nadia et Graziella.

Ces jeunes femmes bien qu’ éliminées sont suivies par des milliers d’ internautes. On peut constater que les filles ne sont pas restées silencieuses après avoir quittés l’ aventure.

Après avoir été éliminée Nadia a posté , un message sur sa page Facebook et est revenue sur tik Tok en postant une vidéo dans laquelle elle était tout souriante. À travers cette vidéo on peut comprendre que celle ci nous réserve une surprise avec le bachelor.

De son coté Gracy dont le talent a été révélée ce samedi , a posté un beau message sur sa page Facebook. “” Ce soir , je me sens gagnante, l’ aventure continue et dans bien des domaines. Je remercie toutes les personnes qui on pu voir du positif en moi, pour vos messages pour vos marques d’ affections. Je peux maintenant faire ce dont j’ ai envie ce qui me stimule , je peux maintenant défendre les causes.

Mère diamantaire c’ est moi, c’ est toi, c’ est nous. Ce texte n’ a pas été écrit pour dénigré les hommes mais ,pour remettre les choses à leurs places. J’ aimerais dit à une maman qui lira ma publication qu’ elle compte, que sa vie compte. Merci au bachelorettes, merci à l’ équipe de” on est ensemble” pour cette opportunité parce qu’ aujourd’hui, ma voie peut être entendue c’ est à cause de vous. Bonne lecture. Je vous aimes;”” a-t-elle indiqué.

