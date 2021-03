Côte d’Ivoire/ Tiémélékro: la mère d’une fille surprise par un buffle dans son champ, il la charge

Blessé selon la rumeur par un chasseur dans la Forêt classée, un buffle a chargé dame Traoré au niveau du corridor menant à Anoumaba.

Selon la fille de la victime, la vielle femme marchant avec une canne à été surprise dans son champ par la bête qui utilisa ses cornes pour éventrer la dame en la projetant au sol. Criant pour avoir de l’aide, le buffle change de cible et vient en direction de la fille du défunt.

Elle courut se mettre dans un tas de bananiers pour éviter à son tour la mort. Transporté en ambulance du champ à Tiémélékro, avec les nombreuses déchirures et l’estomac perforé, dame Traoré a été réorienté vers le CHR de Dimbokro ou n’atteindra pas en vie.

Depuis le CHR de Dimbokro où nous y étions pour apporter assistance aux parents du blessé, il nous a été rapporté que le buffle fou aurait attaqué une autre personne du quartier d’Akpossi.

Face à cette crise et la psychose en cours dans la tribu Ahaly, le Sous préfet N’zi Maurice a mis en place un comité de crise dont le but est d’apporter avec le cantonnement des eaux et forêts, des gendarmes une solution tendant à ramener le calme et la paix dans sa circonscription. En attendant yako à nos parents de dioulakro de Tiemelekro pour le décès de notre maman.

actualiteivoire.info

