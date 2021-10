Côte d’ivoire: tout s’écroule pour Zakri Yannick, l’Asec renvoie son recru

C’est la descente aux enfers pour le joueur YANNICK ZAKRI , après son divorce avec Marie Paule Sieoulou. Il se retrouve aujourd’hui en train d’être renvoyé par l’Asec qui l’avait recruté depuis quelques mois. Il a été arrêté au mois décembre pour avoir arnaqué plusieurs personnes et aujourd’hui Ya plusieurs plaintes judiciaires contre lui , notamment pour vol dans une résidence meublée et pour une escroquerie concernant une voiture donc l’Asec a fini par le libérer aujourd’hui même parce que l’image du club n’est pas compatible avec les actes du joueur. On se demande ce qui se passe un joueur aussi talentueux après une carrière internationale de se retrouver en prison et avec des plaintes contre lui c’est vraiment dommage.

