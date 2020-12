Côte d’Ivoire: trois coupeurs de route réputés, arrêtés par la police à Gueguigbeu

Trois redoutables braqueurs qui ont tant tourmenté la population de Gueguigbeu ont été arrêtés aujourd’hui par la police de ladite localité.

C’est l’une des merveilleuses nouvelles que la population de Gueguigbeu, situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire non loin de la ville de Zoukougbeu, a reçue dans ce début de semaine. Trois redoutables braqueurs de ladite localité ont été arrêtés par la police.

Ce lundi 21 décembre 2020, au environ de 04 heures 50 minutes du matin, la police de Gueguigbeu a mis la main sur les trois redoutables braqueurs qui ont tant causé la misère à la population. En effet, alors qu’ils étaient en opération dans un mini car en partance pour la ville de Duekoué et les trois hommes ont été interpellé par les agents de police de Zoukougbeu, une localité du centre-ouest du pays située dans la région du haut Sassandra.

Il faut dire que le premier est âgé de 24 et se nomme I.W. et est tapissier à Zoukougbeu et le deuxième qui est âgé de 25 ans s’appelle K.A et est domicilié à Gueguigbeu-2. Quant au dernier G.R, il est planteur et domicilié à Gregbeu et à le même âge que le deuxième. Et ils étaient armés d’une arme de calibre 12, des machettes et aussi des gourdins.

