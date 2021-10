Côte d’Ivoire : un artisan spécialisé dans la fabrication de mortier-Pilon veut contribuer à la réduction du chômage à Bongouanou

Bongouanou, 30 sept 2021 (AIP)- Amichia Koffi, un artisan spécialisé dans la fabrication de mortiers-pilons à Ahorosso dans la commune de Bongouanou appelle les bonnes volontés et l’État à l’aider à moderniser son unité de production, indiquant inscrire son action dans la lutte contre le chômage.

Le mortier-pilon permet de broyer efficacement notamment épices, ail ou graines. Il est composé d’un mortier qui sert à accueillir les éléments à écraser et d’un pilon dédié au broyage, rappelle-t-on.

L’unité de production, bien qu’artisanale, emploie à ce jour, une quinzaine de personnes, a affirmé M Amichia, indiquant qu’il fabrique également l’awalé et le tam-tam, et ce, à partir du bois.

Il exerce ses activités depuis plusieurs décennies et ses produits sont livrés dans les villes et villages de la région du Moronou et aussi à Abidjan.

L’artisan qui a une capacité de production actuelle de 10 mortiers par jour, estime que son personnel va augmenter avec la modernisation. Il a exhorté les jeunes à s’intéresser à ce métier qui, a-t-il dit, nourrit son homme.

AIP

