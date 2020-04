Côte d’Ivoire : un cas positif au coronavirus enregistré à Ecobank, des clients invités à « s’auto-isoler»

Ecobank Côte d’Ivoire a annoncé, dans un communiqué transmis ce samedi 11 avril 2020 à Abidjan.net, qu’un agent de sécurité a été « en contact » avec l’un de ses collègues testé positif au Covid-19.

« Dans le cadre de notre engagement dans la lutte contre la pandémie COVID-19, Ecobank Côte d’Ivoire souhaite informer la clientèle qu’un agent de sécurité de l’agence principale du Plateau a été en contact avec un de ses collègues testé positif au COVID-19. », indique le communiqué qui évoque des dispositions « sécuritaires et sanitaires préventives » prises conformément à la situation.

Tous les employés, agents d’entretien et de sécurité qui auraient ainsi pu être de près ou de loin, en contact avec l’agent de sécurité concerné ont été mis en confinement pour 14 jours.

En outre, un plan de suivi par les autorités sanitaires a été mis en place et les locaux de l’agence principale concernée, ainsi que le bâtiment dans son entièreté ont été désinfectés.. Ce, en conformité avec les directives de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP). Cette opération sera répétée avant l’ouverture des locaux prévue le mardi 14 Avril 2020.

« Au travers de cette communication, nous conseillons à tout client ou toute autre personne ayant visité notre agence du Plateau, Place de la République, du jeudi 09 au vendredi 10 Avril 2020, de s’auto-isoler pendant 14 jours à domicile conformément aux recommandations des autorités locales (2 prises de températures journalières et surveillance des symptômes : mal de gorge, mal de tête, écoulement nasal, courbatures, fièvre, etc…) », recommande la banque précisant que Ecobank Côte d’Ivoire prend la santé de ses clients et de son personnel très au sérieux.

Le Groupe Ecobank a, en début du mois de Mars, à travers l’ensemble de ses filiales dont Ecobank Côte d’Ivoire, introduit des mesures de prévention pour aider à prévenir la propagation du Coronavirus. Il s’agit de la prise de température systématique au sein de toutes les agences et bureaux Ecobank, du port du masque et des gants par les guichetiers, de l’observation de la distance sociale, de la désinfection des espaces et la mise à disposition de désinfectants à nos distributeurs automatiques, et la mise en place d’un protocole pour des cas suspects ou avérés de COVID-19.

Au cours de cette période critique, la banque a encouragé, à travers ce communiqué, les clients à utiliser les plateformes digitales, telles que l’application mobile Ecobank, Ecobank Online, Omni et Omni Lite, Ecobank Pay, les Cartes ainsi que nos Distributeurs automatiques de billets.

« Nous voudrions souligner de l’importance de nous assurer de tous suivre les conseils et instructions communiqués par l’Organisation mondiale de la santé et le Ministère de la santé concernant COVID-19 », a conclu le texte.

Avec Abidjan.net

