Côte d’Ivoire: une explosion a eu lieu dans les environs de Kafolo le jeudi 1er avril 2021

Ni une attaque, ni un engin explosif improvisé, mais plutôt un fait indépendant de la volonté humaine. C’est ce qui revient des explications sur l’explosion qui a eu lieu dans les environs de Kafolo le jeudi 1er avril 2021.

L’explosion qui a eu lieu près de Kafolo au Nord de la Côte d’Ivoire est loin d’être un fait provoqué par la volonté humaine. Selon une source sécuritaire il s’agit d’une grenade qui a explosé de manière accidentelle. Et les faits se sont produits à sept kilomètres de cette localité.



« Il s’agit d’un personnel déployé dans la localité. Alors qu’il était en déplacement à bord d’un véhicule, le mauvais état de la route et les secousses ont dégoupillé accidentellement la grenade qu’il avait sur lui. Conscient du danger et sur un dernier geste qui lui sauvera la vie, il freine et projette du pied la grenade hors du véhicule ». Quelques secondes plus tard, une déflagration assourdissante.



Le souffle a été si fort que le véhicule a été projeté sur plusieurs mètres. Fort heureusement, le soldat s’en est sorti avec des égratignures à la joue, provoquées par des éclats de vitres.

7info

Comments

comments