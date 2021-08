Côte d’Ivoire: une forte pluie inattendue s’est abattue hier sur Abidjan

Alors que l’on pensait que la saison pluvieuse était derrière nous, que les Abidjanais et Abidjanaises ont été surpris ce mercredi 25 août 2021 par une forte pluie qui continuait de s’abattre quand nous publions (14 H).

Selon les forces de sécurité sur le terrain , une montée d’eau due à la forte pluie de ce jour est constatée dans certaines communes du District de la capitale économique du pays.

Cette situation pourrait entraîner des : Voies impraticables ; Ralentissements ; Chaussées glissantes ; Inondations. Les usagers et surtout les automobilistes sont invités à plus de vigilance et de prudence.

Plusieurs travailleurs ont vu leur activité être bloquée. la grogne partout.

Donatien Kautcha

Comments

comments