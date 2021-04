Côte d’Ivoire: une image de Simone Ehivet Gbagbo en plein activité sportive à domicile

Le sport est un grand bien pour la santé de tout être humain . Il permet de rajeunir et de maintenir en forme les cellules du corps . On s’étonne souvent de voir certaines personnes âgées avoir la bonne santé et une fraicheur d’adolescent. Tandis qu’il existe de jeunes gens constamment malades , et qui ont l’air vieillis à cause du manque d’activités sportives .

L’ex première dame de Côte d’Ivoire , madame Simone Ehivet Gbagbo nous livre le mardi 27 avril 2021 des images d’elle lors une magnifique séance de sport à domicile . Jamais on ne l’avait vu dans une salle de gymnastique entrain de se réchauffer les muscles . En ce jour , ces images d’elle donnent beaucoup de joie à ses admirateurs .

Certains disent qu’elle est entrain de s’apprêter pour recevoir son époux , le président Laurent Gbagbo , qui doit probablement rentrer en Côte d’Ivoire dans les mois à venir . Elle a donc raison de se mettre au sport pour la grande mobilisation d’accueil à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan .

Cela fait 10 ans que Simone Gbagbo n’a pas vu son cher époux . On peut tout de suite comprendre la nostalgie de la vie de couple , le manque de la bonne humeur qu’un homme distille dans le foyer et les nombreux conseils qu’il dispense . Le sport lui redonnera une santé de fer , et facilitera ses déplacements , surtout qu’elle a pris de l’âge .

Agée de 71 ans , il n’y a que le sport qui peut assurer une santé agréable à madame Gbagbo . Ces photos de sa séance de sport sont aussi une manière de sensibiliser les septuagénaires pour qu’ils se mettent à une activité sportive régulière .

Soldatduciel

Comments

comments