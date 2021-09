Côte d’Ivoire : une usine de fabrication d’aliments finis pour volaille verra le jour à Attingué bientôt

Une usine de fabrication d’aliments finis pour volaille verra bientôt le jour à Attingué, dans la commune d’Anyama. La cérémonie de pose de 1ère pierre a eu lieu le vendredi 10 septembre 2021. Elle sera construite par l’entreprise Koudjis. L’usine devrait venir renforcer la capacité de production de poulets par mise à disposition d’aliments de qualité.

Selon le Ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, qui livré l’information via internet, elle va produire 120000 tonnes d’aliments et offrir 200.000 emplois directs et indirects.

« Ce projet répond à la vision de développement des productions animales et halieutiques, de la Côte d’Ivoire sous le leadership du Chef de l’État SEM Alassane OUATTARA.

J’ai félicité l’entreprise Koudijs pour son initiative et je me suis engagé à les accompagner pour l’implantation d’autres unités de fabrication d’aliments. Signalons que se sont 8 milliards qui seront investis dans cette usine », a indiqué l’ancien porte-parole du Gouvernement.

Donatien Kautcha

